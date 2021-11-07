​Лікар Саакашвілі повідомив про критичний стан політика після відмови вживати ліки

Експрезидент 38-й день тримає голодування у в’язничній камері.

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі, який 38-й день голодує у в'язниці в Руставі, відмовився вживати ліки. Стан політика критичний, і ситуація може погіршитися найближчим часом.

Про це заявив особистий лікар Саакашвілі Ніколос Кіпшидзе, передають Новини - Грузія.

Напередодні Саакашвілі заявив, що відмовляється від прийому медикаментів та поживних сумішей, за допомогою яких тюремні лікарі підтримували його життєві параметри. Рішення експрезидента стало наслідком низки заяв влади, яку в опозиції розцінили, як спробу дискредитації голодування Саакашвілі.

"Це трагедія, тому що деякі показники з кожною годиною погіршуються. Ситуація зараз критична", - сказав Кіпшидзе.

Він закликав скликати консиліум лікарів, запрошених МОЗ Грузії кілька тижнів тому для спостереження за станом здоров'я експрезидента.

"Я прошу членів консиліуму негайно зібратися та вирішити, що робити. Його стан стане критичнішим за критичний, можливо, за кілька годин", - додав Кіпшидзе.

Учора спеціальна пенітенціарна служба Грузії опублікувала відео з камер спостереження, де видно, як експрезидент нібито приймає їжу в медпункті тюремного закладу.

Нагадаємо, Саакашвілі затримали в Тбілісі 1 жовтня після того, як він приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Грузинські правоохоронці затримали політика та доправили до ізолятора. МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону.

На знак протесту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.

28 жовтня Саакашвілі погодився лікуватися та співпрацювати з лікарями. Однак уже наступного дня політик заявив, що відмовляється від співпраці з консиліумом лікарів, від аналізів і медичних процедур.

3 листопада президент країни Саломе Зурабішвілі підтвердила свою позицію щодо помилування Саакашвілі. "Моя позиція щодо помилування колишнього президента тверда і незмінна - ні і ніколи", - сказала вона.