Зеленський здійснив кадрові перестановки у РНБО

Зі складу РНБО виведено Олексія Любченка, Андрія Тарана та Олега Уруського. На їх місце призначені Юлія Свириденко, Олексій Резніков та Павло Рябікін.

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ №569/2021 опублікований на сайті глави держави.

Відповідно до тексту документа, до персонального складу РНБО введено міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна та першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки Юлію Свириденко.

Також у персональному складі РНБО затверджено міністра оборони Олексія Резнікова.

Зі складу РНБО виведено Олексія Любченка, Андрія Тарана та Олега Уруського.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Верховна Рада в середу відправила у відставку п'ятьох членів уряду: першого віцепрем'єра – міністра економіки Олексія Любченка, віцепрем'єра – міністра стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, віцепрем'єра та очільника Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, міністра оборони Андрія Тарана та екології Романа Абрамовського.

Учетвер Рада призначила міністром оборони Олексія Резнікова. Керівник ДМС Павло Рябікін став міністром стратегічних галузей промисловості, а заступниця керівника Офісу президента Юлія Свириденко стала першим віцепрем'єром та міністром економіки.