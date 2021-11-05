Зеленський нагородив дев’ятьох військовослужбовців

Нагороди присвоєні за самовіддані дії і високий професіоналізм, а також зразкове виконання військового обов’язку.

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами дев’ятьох військовослужбовців.

Відповідний указ №567/2021 опублікований на сайті Глави держави.

Президент, зокрема, відзначив орденами Данила Галицького майора Вячеслава Барановича, підполковника Тараса Максімова, полковника Дмитра Храпача.

Крім того, медалі "За військову службу Україні" отримали старший лейтенант Андрій Гогуля та старший лейтенант Андрій Замлинський.

Медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня президент відзначив прапорщика Валерія Руденка, а медалями "Захиснику Вітчизни" нагородив капітана Івана Дуба, сержанта Вадима Комісара, старшого солдата Геннадія Явдошляра.

Як зазначається у документі, нагороди присвоєно "за самовіддані дії і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку".

Нагадаємо, раніше Зеленський відзначив державними нагородами трьох українських військовослужбовців.