ЗСУ збільшать число ударних безпілотників "Байрактар"

Збройні Сили України нарощуватимуть чисельність безпілотних літальних апаратів "Байрактар" (Bayraktar). Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил України Сергій Шаптала, передає пресслужба ЗСУ.

"Нам держава закупляє "Байрактар", в нас є вони на озброєнні. І на цьому не зупиняємося. Ми будемо їх нарощувати ще", – повідомив Шаптала.

За словами начальника Генштабу ЗСУ, зазначений безпілотний комплекс буде застосовуватися виключно для припинення вогню з боку противника.

"Байрактари" ніхто не застосовує просто так. «Байрактари» ми застосовуємо у відповідь на відкриття вогню. А по-іншому ніяк не буде, ми противника по-іншому не зупинимо", – акцентував генерал-лейтенант Сергій Шаптала.

Нагадаємо, безпілотник Bayraktar TB2 – це ударний оперативно-тактичний середньовисотний БПЛА з великою тривалістю польоту – понад 12 годин. Bayraktar TB2 може виконувати розвідувальні дії та вражати цілі високоточними ракетами й бомбами, бо здатний підіймати в повітря вантаж до 55 кг.

В Україні планують побудувати завод і налагодити повномасштабне виробництво безпілотних літальних апаратів "Байрактар". Виробничі потужності, на яких виробляють безпілотники у Туреччині, є обмеженими, тому турецька сторона зацікавлена у відкритті нового заводу.