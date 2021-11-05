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ЗСУ збільшать число ударних безпілотників "Байрактар"

Зазначений безпілотний комплекс застосовуватиметься виключно для припинення вогню з боку противника.

ЗСУ збільшать число ударних безпілотників "Байрактар"
Bayraktar Akıncı на выставке Teknofest 2019
Фото: CeeGee /Wikipedia

Збройні Сили України нарощуватимуть чисельність безпілотних літальних апаратів "Байрактар" (Bayraktar). Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил України Сергій Шаптала, передає пресслужба ЗСУ.

"Нам держава закупляє "Байрактар", в нас є вони на озброєнні. І на цьому не зупиняємося. Ми будемо їх нарощувати ще", – повідомив Шаптала.

За словами начальника Генштабу ЗСУ, зазначений безпілотний комплекс буде застосовуватися виключно для припинення вогню з боку противника.

"Байрактари" ніхто не застосовує просто так. «Байрактари» ми застосовуємо у відповідь на відкриття вогню. А по-іншому ніяк не буде, ми противника по-іншому не зупинимо", – акцентував генерал-лейтенант Сергій Шаптала.

Нагадаємо, безпілотник Bayraktar TB2 – це ударний оперативно-тактичний середньовисотний БПЛА з великою тривалістю польоту – понад 12 годин. Bayraktar TB2 може виконувати розвідувальні дії та вражати цілі високоточними ракетами й бомбами, бо здатний підіймати в повітря вантаж до 55 кг.

В Україні планують побудувати завод і налагодити повномасштабне виробництво безпілотних літальних апаратів "Байрактар". Виробничі потужності, на яких виробляють безпілотники у Туреччині, є обмеженими, тому турецька сторона зацікавлена у відкритті нового заводу.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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