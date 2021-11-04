Новий міністр оборони Олексій Резніков заявив, що він планує зменшити паперову тяганину в армії.

Про це він розказав журналістам під час спілкування в кулуарах Верховної Ради

"Одна з проблем [чому люди йдуть з армії] - це бюрократія і зайвий паперообіг. Бойовий офіцер, замість того щоб займатися складом свого підрозділу, пише купу паперів. Треба знайти баланс: що має бути обов'язковим в обліку, щоб потім не було питань з боку правоохоронних органів, а що носить зайвий характер. Друге: ми живемо у 21-му сторіччі. Напевно, якісь антивандальні планшети зробити не проблема, замовити софт, програму, де він це буде робити в електронному вигляді", - сказав Резніков.

"Пейперлесс потрібно зробити в армії і зменшити в такий спосіб дурнувате навантаження на офіцерів", - додав він.

Нагадаємо, що у липні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про paperless в сфері публічних послуг. Він передбачає скорочення кількості паперових довідок, необхідних для отримання тих чи інших адміністративних послуг.