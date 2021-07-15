Верховна Рада ухвалила закон про режим "без паперів" (paperless). За законопроєкт №5495 "Про особливості надання електронних публічних послуг" у другому читанні проголосували 238 народних депутатів, передає Укрінформ.

Основна мета paperless - державні органи в Україні не зможуть вимагати паперові документи, довідки та посвідчення, якщо інформація є в державних реєстрах.

Документом вводяться нові терміни, такі як "електронна публічна послуга", "автоматичний режим надання електронної публічної послуги", "комплексна електронна публічна послуга", "система електронної взаємодії електронних ресурсів", "публічна послуга" та інші терміни, пов’язані з наданням та отриманням електронних публічних послуг, а також встановлюються особливості надання таких послуг.

Документ також вносить зміни до Закону України "Про адміністративні послуги", необхідні для врегулювання питань, пов’язаних з наданням публічних послуг в електронній формі.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Зеленський анонсував перехід України в режим пейперлес у 2021 році.

У жовтні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про введення електронного документообігу в парламенті. На початку вересня в Кабміні повідомляли, що електронний документообмін між держорганами запрацює з жовтня, а повна диджиталізація документообігу займе один-два роки.

У лютому 2020 повідомляли, що Європейський Союз має намір виділити Україні 25 млн євро на електронне управління і цифрову економіку.