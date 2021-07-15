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Рада перейменувала село Голобородька на Полтавщині

Населеному пункту повернули історичну назву Новоселівка.

Рада перейменувала село Голобородька на Полтавщині
Фото: facebook/Слуга Народу

Село Голобородька Лубенського району Полтавської області перейменували на Новоселівку. За відповідну постанову №5570 проголосували 320 народних депутатів, передають Факти.

"Перейменували населений пункт нардепи зі сміхом", - зазначається у повідомленні.

Ймовірно, таку реакцію спричинило те, що таке саме прізвище мав головний герой українського комедійного політичного телесеріалу "Слуга народу", який вийшов на екрани в 2015 році. Було знято три сезони (51 серія). У центрі серіалу історія про звичайного вчителя історії Василя Голобородька (його зіграв Володимир Зеленський), який на хвилі популярності відеоролика з ним в інтернеті стає президентом України.

Також Верховна Рада проголосувала за перейменування села Кийданці Коломийського району Івано-Франківської області на село Кіданч. Постанову №5082 підтримали 324 народних депутати.

За перейменування села Химчин Косівського району Івано-Франківської області на село Хімчин (№5078) проголосували 329 нардепів. 

За інформацією Українського інституту національної пам'яті, після окупації УНР більшовицькою Росією село Новоселівка неподалік Пирятина перейменували в "Голобородько" на честь Івана Голобородька, який керував загоном червоних партизанів і встановлював комуністичну владу на території України.

Нагадаємо, 1 липня Рада перейменувала село Новгородське Бахмутського району Донецької області. Населеному пункту повернули його історичну назву - Нью-Йорк. Перейменування Новгородського ініціювали його жителі.

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