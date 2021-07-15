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Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про кисневі станції у лікарнях, - "Голос"

Авторка законопроєкту - депутатка від "Голосу" Інна Совсун.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про кисневі станції у лікарнях, - "Голос"

Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт №5460 Інни Совсун про кисневі станції у лікарнях. «За» проголусавали 347 депутатів. Про це повідомляє пресслужба "Голосу".

«Цей законопроєкт пропонує системно підійти до вирішення проблеми забезпечення кисню в лікарнях. На сьогодні ця проблема не вирішена. Ми витратили чимало коштів щоб інвестувати в лікарні, але чверть лікарень забезпечені киснем менш ніж на 10%, кожна 5 лікарня не має потоку кисню в принципі. Ми наполягаємо виділити ресурси, щоб лікарні мали кисневі станції і перестали бути залежними від кисневих балонів. Важливо зробити це зараз!» — наголосила авторка законопроекту Інна Совсун.

За її словами, попри підвищені темпи вакцинації в Україні, вони все ще низькі для упередження нових Covid-хвиль.

«Дуже наївно вважати, що чергова хвиля омине Україну. Ті темпи вакцинації, які ми зараз бачимо не убезпечать нас. 5.5% мають першу дозу, другу дозу 2.7%. Третя хвиля буде і ми маємо до неї підготуватись. До цього виділялись окремо кошти на кисень, але дуже часто ці гроші витрачались на концентратори. Концентратори не допомагають при тяжкому перебігу хвороби, їх використовують вже під час реабілітації, коли людина починає одужувати», — попереджає депутатка.

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