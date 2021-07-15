​Разумков закликав повторно скерувати до КСУ законопроєкт про позбавлення депутатів мандату за кнопкодавство та прогули

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков закликає допрацювати та повторно скерувати до Конституційного Суду законопроєкт, що передбачає позбавлення повноважень народного депутата за систематичне нехтування обов'язками та прогули пленарних засідань.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Hromadske", передає пресслужба парламенту.

"Це - принципова річ, яку, так чи інакше, треба буде зробити. Сподіваюся, коли знову нормально запрацює Конституційний Суд, ми повторно будемо звертатися. Свого часу вже були направлені відповідні законопроєкти. Ми на них отримали негативний висновок КС", - сказав голова парламенту.

Разумков вважає, що позбавлення мандата за невиконання обов’язків депутат має бути передбачено в Конституції.

"Не варто витрачати кошти платників податків, якщо ти не можеш знайти часу на виконання обов’язків народного депутата", - наголосив він.

Спікер нагадав, що КСУ надав негативний висновок до законопроєкту, що передбачав внесення змін до Конституції та дозволив би позбавляти мандата за "кнопкодавство" та прогули. Водночас, він зазначив, що проблему неперсонального голосування вдалося вирішити шляхом запровадження Кримінальної відповідальності та сенсорної кнопки при голосуваннях.

Нагадаємо, за даними Комітету виборців України, усі 11 засідань Ради в червні відвідав лише 291 нардеп, або 68% від складу парламенту. Крім того, 31 нардеп досі не став автором жодного прийнятого закону.

Головними прогульниками за підсумками роботи четвертої сесії, яка тривала із вересня 2020 по січень 2021 року, стали народні депутати групи "За майбутнє". У середньому впродовж сесії на пленарні засідання реєструвалися 36% депутатів групи. Головними прогульниками торік також стали народні депутати групи "За майбутнє".

У 2019 році президент Володимир Зеленський подав законопроєкт №1027 про позбавлення мандата за кнопкодавство і прогули.

3 вересня Рада попросила КСУ оцінити конституційність цього законопроєкту. КСУ визнав, що така ініціатива суперечить ст. 157 Основного закону.