Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді "визначитися" щодо заяви про відставку Авакова

Співрозмовник з близького оточення Арсена Авакова в розмові з LB pозповів, що заява насправді була за власним бажанням.

Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді "визначитися" щодо заяви про відставку голови МВС Арсена Авакова. Завтра парламент першим розгляне це питання.

Голоси «за» звільнення за власним бажанням міністра внутрішніх справ та призначення Дениса Монастирського будуть в залі, повідомили джерела LB.ua. Діючий міністр Аваков не брав участь у засіданні комітету, передає кореспондент LB.

Голова комітету Денис Монастирський, відкриваючи засідання, запропонував «щодо першого питання про заяву... є певна інформація, що моя кандидата може бути висунута на посаду міністра внутрішніх справ. Тому є пропозиція, щоб Андрій Петрович Осадчук (фракція «Голос») вів засідання, і щоб не було конфлікту інтересів».

За словами Осадчука, Секретаріат комітету «підтвердив інформацію про повідомлення Авакова щодо проведення засідання. Але про причини його відсутності невідомо».

Пролунали лише дві пропозиції від членів комітету. Так, нардеп зі «Слуги народу» Вячеслав Медяник запропонував комітету прийняти рішення та «рекомендувати Верховній Раді визначитися шляхом голосування в залі щодо підтримки чи не підтримки заяви про відставку А.Б.Авакова».

За що проголосували 13 членів комітету, два – проти (Устінова і Олег Колєв), утрималися – 4 (Григорій Мамка, Суто Мамоян, Олександр Куницький і Андрій Осадчук).

Водночас нардеп «Слуги народу» Олександр Куницький та Олександра Устинова з «Голосу» наполягали на іншому формулюванні. А саме: прийняти рішення «підтримати заяву А.Б. Авакова про відставку». Однак це питання не поставили на голосування, оскільки перша пропозиція була проголосована більшістю комітету (всього 25 членів)».

Як повідомили джерела LB в «Слузі народу», «голоси за відставку у четвер та призначення в п'ятницю будуть в обидвох випадках. Хоча наразі всередині фракції обговорюють багато версій про причини такого рішення президента саме зараз. Одна версія краще іншої», — сказав нардеп.

Інший співрозмовник наголосив, що «відставка була хоч і добровільною за формою, але за згодою після пропозиції президента. Все спокійно. Але деякі наші нардепи голосувати за відставку не будуть. Допоможе опозиція. По Монастирському — голоси дадуть всі наші».

Третє джерело розповіло, що «ще тиждень назад особисто зустрічався з Аваковим. Все було добре. Попри постійні гойдалки з відставкою, він був повністю впевнений, будував плани. Потім була його зустріч з Кентом (в. о. тимчасового повіреного у справах США в Україні) та візит Президента до Німеччини. Та все змінилося упродовж декількох годин. Для розуміння. Я говорив особисто з Монастирським за 5 хвилин до засідання фракції (ввечері 13 липня, в кінозалі Ради). Він підтвердив, що є одним з кандидатів, але не знав: кого саме озвучить президент», — говорив один з членів профільного правоохоронного комітету.

За його прогнозами, «голоси за відставку та призначення будуть. Хоча на п'ятницю є одна проблема. Багато з депутатів вже придбали квитки на відпочинок», — додав парламентар.

Співрозмовники у керівництві однієї з опозиційних парламентських фракцій повідомили, що «голосувати за відставку, звісно, будемо. Але не за призначення».

Співрозмовник з близького оточення Арсена Авакова в розмові з LB pозповів, що заява насправді була за власним бажанням.

«Дістало. Тому написав заяву. Важливо, не те, що хтось з ОП дотиснув ситуацію. Важливо, що це була одна з умов Путіна. Ми давно очікували відставки, це хиталося постійно. Але чекали це десь на початок осені-кінець жовтня. Вирішили зараз», — сказав він.

Щодо планів Авакова на майбутнє співрозмовник LB.ua зазначив, «що всі версії про участь в виборах мера Харкова — це смішно».