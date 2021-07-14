Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію про співпрацю з Україною. Серед іншого, документ стосується окупованих територій.

Як інформує пресслужба МЗС, документ передбачає, що Рада ООН з прав людини впродовж наступних двох років продовжить розгляд ситуації з правами людини в Україні - на всій її території в межах міжнародно визнаних кордонів.

Зазначається, що розгляд відбуватиметься у рамках Інтерактивних діалогів з Верховним комісаром ООН з прав людини на основі підготовлених її управлінням доповідей про ситуацію в Україні з особливим акцентом на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях нашої держави.

Згідно з резолюцією, Управління Верховного комісара ООН з прав людини також продовжить надавати Україні технічну допомогу в сфері прав людини.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав це рішення.

"Завдяки цій резолюції ми зберегли ще на два роки фокус уваги Ради ООН з прав людини до наслідків російської агресії проти України. Це частина системної роботи МЗС з донесення до світу правди про грубі порушення Російською Федерацією прав та основних свобод людини на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької і Луганської областей", - сказав очільник українського МЗС.

Співавторами документа разом з Україною стали 45 країн, серед яких країни ЄС, Австралія, Албанія, Велика Британія, Грузія, Ісландія, Ліхтенштейн, Ізраїль, Канада, Лівія, Молдова, Норвегія, Нова Зеландія, Північна Македонія, США, Туреччина, Чорногорія, Швейцарія, Японія.

Резолюція ініціюється делегацією України у Раді ООН з прав людини, починаючи з2014року. Цього року схвалено п’яту резолюцію, яка містить посилання на резолюції ГА ООН "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна".