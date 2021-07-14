Під час візиту до США Меркель говоритиме про "Північний потік-2" та Україну

Під час прощального візиту до США на посаді канлерки ФРН Ангела Меркель обіцяє 15 липня поговорити з Джо Байденом про Україну та "Північний потік - 2".

Однак головними темами на порядку денному стануть радше пандемія та політика щодо Китаю, передає DW.

Найімовірніше, це буде останній великий закордонний візит перед виборами до Бундестагу 26 вересня.

Після 16 років на посаді представниця консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) більше не висуватиме свою кандидатуру, а отже після виборів уряд Німеччини очолить нова людина.

На 15 липня запланована зустріч Меркель із президентом США Джо Байденом у Білому домі. Одним із питань на порядку денному має стати і Україна. Зокрема збереження транзиту газу з Росії до ЄС її територією після того, як буде добудовано спірний газопровід "Північний потік - 2", який має з'єднати Росію та Німеччину дном Балтійського моря.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує гарантій стабільного газопостачання у разі запуску газопроводу "Північний потік 2" по дну Балтійського моря. Він також вважає, що нормандський формат має потенціал, щоб стати майданчиком для вирішення питань енергобезпеки України у зв'язку з будівництвом магістралі.

Проте президент РФ Володимир Путін відмовився говорити із Зеленським про "Північний потік" у нормандському форматі.

Згідно із заявою Меркель після зустрічі із Зеленським Україна залишиться транзитною країною, навіть якщо добудують "Північний потік-2".

Нагадаємо, що будівельні роботи на газопроводі "Північний потік - 2" планується завершити до кінця літа.

Раніше президент США Джо Байден вирішив не вводити санкції проти німецьких компаній, які причетні до будівництва "Північного потоку - 2", щоб не псувати стосунки з Німеччиною. Американська адміністрація пояснила, що на етапі, коли газопровід уже майже добудовано, це вже не має сенсу.

Після цього стало відомо, що Росія завершила прокладання першої нитки "Північного потоку - 2" і готується до наповнення її газом.

Водночас з'явилась інформація, що США і Німеччина планують компенсувати Україні втрату зборів за транзит російського газу після запуску трубопроводу "Північний потік - 2".