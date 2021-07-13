Україна залишиться транзитною країною, навіть якщо добудують "Північний потік-2", - Меркель

"В майбутньому для нас Україна залишиться транзитною по газу країною навіть в тому випадку, якщо буде завершено будівництво "Північного потоку - 2".

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність збереження транзиту російського газу по магістральному трубопроводу"Північний потік - 2" після завершення його будівництва і запуску в експлуатацію.

Про це вона заявила на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу за підсумками переговорів, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Ми хочемо, щоб залишився транзит газу через Україну. І в майбутньому для нас Україна залишиться транзитною по газу країною навіть в тому випадку, якщо буде завершено будівництво "Північного потоку - 2". З української сторони тут є великі побоювання. Ми серйозно їх сприймаємо. Ми обговоримо цю тему. Вона буде мати значення і роль під час мого візиту в США, оскільки США теж вважають це питання сутнісним", - сказала Меркель.

Нагадаємо, що будівельні роботи на газопроводі "Північний потік - 2" планується завершити до кінця літа.

Раніше президент США Джо Байден вирішив не вводити санкції проти німецьких компаній, які причетні до будівництва "Північного потоку - 2", щоб не псувати стосунки з Німеччиною. Американська адміністрація пояснила, що на етапі, коли газопровід уже майже добудовано, це вже не має сенсу.

Після цього стало відомо, що Росія завершила прокладання першої нитки "Північного потоку - 2" і готується до наповнення її газом.

Водночас з'явилась інформація, що США і Німеччина планують компенсувати Україні втрату зборів за транзит російського газу після запуску трубопроводу "Північний потік - 2". Сторони повинні досягти угоди до візиту Ангели Меркель у США 15 липня.