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Франція з 21 липня посилює карантинні обмеження

Лише вакциновані та люди з негативним результатом тесту на коронавірус зможуть отримати доступ до громадських місць.

Франція з 21 липня посилює карантинні обмеження
Фото: EPA/UPG

Влада Франції з 21 липня через ситуацію з поширенням коронавірусу запроваджує жорсткіші карантинні обмеження, повідомляє BFMTV.

З 21 липня для того, щоб потрапити до місць, де перебувають понад 50 осіб (порівняно з 1000 на сьогодні), потрібно буде надати підтвердження проходження вакцинації, негативний тест, зроблений не пізніше ніж за 48 годин або ж довідку про перенесений Сovid-19.

На початку серпня такі ж обмеження будуть поширені на бари та ресторани, а також поїзди та літаки. Втім, на метро та приміські поїзди це не вплине.

"Лише вакциновані та люди з негативним результатом тесту зможуть отримати доступ до цих місць, незалежно від того, чи є вони їхніми клієнтами, користувачами чи працівниками. Залежно від розвитку ситуації, ми ухвалюватимемо рішення про поширення паспорта вакцинації на заклади охорони здоров'я та інші види діяльності", - сказав Еммануель Макрон у понеділок ввечері під час свого телезвернення.

Нагадаємо, У Франції почав переважати штам коронавірусу "Дельта", виявлений в Індії.

Згідно з даними Агентства громадського здоров’я Франції, мутація L452R стала домінуючою і досягла 51,7% серед проаналізованих позитивних зразків.

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