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​Зустріч глави Міноборони Німеччини та Зеленского не передбачалася й не планувалася, - ОП

Фейкову інформацію про скасування зустрічі розповсюдили російські медіа.

​Зустріч глави Міноборони Німеччини та Зеленского не передбачалася й не планувалася, - ОП
Фото: president.gov.ua

Зустріч міністра оборони Німеччини та президента України Володимира Зеленского не передбачалася й не планувалася.

Про це ексклюзивно повідомив LB.ua заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

"Ця зустріч президента не передбачалася", - сказав він.

Фейкову інформацію про скасування німецькою стороною так званої зустрічі Зеленского із міністром оборони Німеччини розповсюдили російські медіа під час візиту президента України до ФРН.

Нагадаємо, в неділю, 11 липня, Зеленський полетів у Німеччину з дводенним робочим візитом. Повідомлялося, що він матиме низку зустрічей, в тому числі з канцлеркою Ангелою Меркель і президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Відбудеться також зустріч з головою Християнсько-демократичного союзу, прем’єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміном Лашетом. Він є кандидатом на посаду канцлера Німеччини від ХДС.

Зустріч Зеленського і Меркель заплановано на сьогодні, 12 липня.

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