Гонконзький кіноактор Джекі Чан заявив про бажання вступити в Комуністичну партію Китаю.

Як повідомляє місцевий таблоїд The Global Times, про це він сказав на заході для діячів кіноіндустрії в Пекіні. На ньому провідні діячі китайського кіно обговорювали ключові положення промови голови КНР Сі Цзіньпіна 1 липня з нагоди сторіччя КПК.

Як заступник керівника Китайської кіноасоціації Джекі Чан заявив, що пишається своїм китайським походження і додав, що хоче стати членом Компартії. "Я бачу велич КПК - вона виконає свої заяви і обіцянки не за сто років, а лише за кілька десятиліть", - сказав Чан.

Він також заявив про своє захоплення успіхами Восьмої армії Національно-революційної армії, що контролювалася китайськими комуністами, у війні з Японією.

Таблоїд вказує, що, на думку ряду китайських експертів, подібна заява свідчить про зміну ставлення гонконзьких еліт до місця району в розвитку країни і ролі КПК в її управлінні.

Нагадаємо, що на минулому тижні один із керівників "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що партія має спільні принципи з КПК, а досвід китайських комуністів в управлінні державою заслуговує на наслідування.