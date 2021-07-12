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Джекі Чан зібрався вступити в Комуністичну партію Китаю

Гонконзький актор заявив про велич Компартії.

Джекі Чан зібрався вступити в Комуністичну партію Китаю
Фото: EPA/UPG

Гонконзький кіноактор Джекі Чан заявив про бажання вступити в Комуністичну партію Китаю.

Як повідомляє місцевий таблоїд The Global Times, про це він сказав на заході для діячів кіноіндустрії в Пекіні. На ньому провідні діячі китайського кіно обговорювали ключові положення промови голови КНР Сі Цзіньпіна 1 липня з нагоди сторіччя КПК.

Як заступник керівника Китайської кіноасоціації Джекі Чан заявив, що пишається своїм китайським походження і додав, що хоче стати членом Компартії. "Я бачу велич КПК - вона виконає свої заяви і обіцянки не за сто років, а лише за кілька десятиліть", - сказав Чан.

Він також заявив про своє захоплення успіхами Восьмої армії Національно-революційної армії, що контролювалася китайськими комуністами, у війні з Японією.

Таблоїд вказує, що, на думку ряду китайських експертів, подібна заява свідчить про зміну ставлення гонконзьких еліт до місця району в розвитку країни і ролі КПК в її управлінні.

Нагадаємо, що на минулому тижні один із керівників "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що партія має спільні принципи з КПК, а досвід китайських комуністів в управлінні державою заслуговує на наслідування.

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