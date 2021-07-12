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Євросоюз продовжив секторальні санкції проти Росії на пів року

Економічні обмеження прив'язані до виконання Мінських угод.

Євросоюз продовжив секторальні санкції проти Росії на пів року
Фото: dyvys.info

Рада Європейського Союзу в понеділок, 12 липня, оголосила про продовження секторальних економічних санкцій проти Росії на чергові пів року - до 31 січня 2022 року.

Про це повідомляється на сайті ради.

Економічні санкції проти РФ діють з 31 липня 2014 року, їх ввели у відповідь на дестабілізуючі дії Росії проти України. З березня 2015 року вони прив'язані до виконання Мінських угод, прогресу в яких немає.

Санкції обмежують Росію в доступі до ринків капіталу Європейського Союзу, а також забороняють форми фінансової допомоги та посередництва щодо російських фінансових інститутів.

Ці заходи також забороняють прямі або непрямі імпорт, експорт або передачу військової техніки і встановлюють заборону на товари подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях або використовуватися військовими кінцевими користувачами в Росії.

Санкції обмежують доступ Росії до деяких технологій, які можуть бути використані в російському енергетичному секторі, наприклад, під час видобутку і розвідки нафти.

Ці санкції продовжуються щопівроку.

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