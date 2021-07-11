Партія експрем'єра Борисова виграє вибори в Болгарії, але втрачає мандати, - екзит-поли

На країну знову чекатимуть коаліційні переговори.

Партія прем'єр-міністра Болгарії Бойко Борисова виграє парламентські вибори, які відбулися у неділю, 11 липня.

Про це свідчать результати опитування виборців, яке проводилось на дільницях, пише novini.bg.

За даними двох екзит-полів, коаліція консерваторів ГЄРБ ("Громадяни за європейський розвиток Болгарії") і СДС (Союз демократичних сил) набирає приблизно 23-23,5% голосів.

Опозиційна популістична партія співака і телеведучого Славі Тріфонова "Є такий народ" і соціал-демократичний альянс "БСП за Болгарію" отримують 21,7-22,3% та 14,1-14,7% голосів відповідно.

Ще 13,5-14,1% набирає "Демократична Болгарія", 10,4-11,7% -"Рух за права і свободи - ДСП". Також у парламент може пройти громадянська платформа "Встань. Мафія геть", яка набирає понад 5% голосів. Інші партії, за попередніми даними, не долають 4%-й прохідний бар'єр.

Якщо офіційні результати не відрізнятимуться від даних екзит-полів, ГЄРБ-СДС отримає лише 61-62 мандат у 240-місному парламенті. Для порівняння: на попередніх квітневих виборах коаліція отримала 75 мандатів.

Нагадаємо, що президент Болгарії Румен Радев розпустив попереднє скликання Національних зборів, після того як вибори призвели до фрагментованого складу парламенту, що не зміг створити уряд.