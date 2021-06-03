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США запровадили найбільший пакет санкцій проти корупціонерів

У списку болгарський олігарх "Череп" і понад 60 юридичних осіб.

США запровадили найбільший пакет санкцій проти корупціонерів
Мінфін США
Фото: EPA/UPG

65 осіб та установ, включаючи 5 колишніх та теперішніх болгарських посадовців та болгарського олігарха Васіла Божкова на прізвисько "Череп", потрапили під нові санкції Міністерства фінансів США.

Цей пакет санкцій є найбільшим, який США ввели в рамках так званого "Закону Магнітського" за часу існування програми, передає Голос Америки.

Відповідні обмеження проти осіб з цього переліку запровадив також і Державний департамент. Серед звинувачень проти посадовців, зокрема є те, що перебуваючи на посадах заступника міністра економіки, директора агенції з питань болгар за кордоном та головного секретаря цієї агенції, Манолєв, Гаралампієв та Томов проводили корупційні дії, які шкодили верховенству права і довірі болгар демократичним урядовим установам, державним процедурам, включаючи використання їхнього політичного впливу для особистого зиску.

Також зазначається, що член парламенту Делян Пеєвський використовував Ілко Желязкова, посадовця Національного бюро з контролю за спеціальними інструментами збору розвідданих, щоб просувати вплив і платити хабарі з метою захиститись від громадського контролю.

Запровадження цих санкцій свідчить про відданість США подоланню корупції, наголосили у відомстві.

Нагадаємо, "Акт Магнітського "був розроблений у США в 2012 році. Документ визначив коло осіб, причетних до загибелі Магнітського, і ввів заборону на в'їзд в США і фінансові санкції стосовно низки російських чиновників. Пізніше свої "акти Магнітського" ухвалили Канада, країни Балтії та Європейський Союз.

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