Німеччина скасувала заборону для польотів російських авіакомпаній

Заборону скасували після отримання Lufthansa дозволу на польоти до Росії, оминаючи Білорусь.

Німеччина знову дозволила польоти в аеропорти країни літакам російських авіакомпаній.

Про це міністерство транспорту і цифрової інфраструктури ФРН повідомило ввечері в середу, 2 червня, передає DW.

Короткотривала заборона стосувалася рейсів компаній "Аэрофлот" і S7 і була скасована після надання дозволів на польоти до Росії німецькому авіаперевізнику Lufthansa.

Російська сторона підтвердила отримання дозволів. "Все нормально, все дозволили", - сказав генеральний директор компанії "Аэрофлот" Михайло Полубояринов під час Петербурзького міжнародного економічного форуму. А в компанії S7 повідомили, що польоти в Німеччину "виконуватимуться в плановому порядку".

Флагманський авіаперевізник Німеччини, компанія Lufthansa, отримав дозвіл російської влади виконувати польоти в міста РФ на весь червень, заявили у компанії.

Lufthansa 2 червня скасувала рейси з Франкфурта-на-Майні в Москву та Санкт-Петербург "через відсутність погодження з владою" Росії. У відповідь Федеральне відомство авіації Німеччини не дозволило виконувати рейси в аеропорти країни літакам авіакомпаній "Аэрофлот" і S7. Після врегулювання ситуації у компанії Lufthansa зазначили, що не очікують скасування рейсів надалі.

Нагадаємо, раніше Росія почала блокувати рейси європейських авіакомпаній в обхід Білорусі. Так, минулого тижня російська авіаційна влада не погодила польоти літаків як мінімум двох європейських авіакомпанії, які намагалися на шляху в Росію облетіти повітряний простір Білорусі.

Заходи було вжито у відповідь на примусову посадку літака і арешт білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича.