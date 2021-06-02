Новим президентом Ізраїлю обрали Іцхака Герцога

Кнесет Ізраїлю в середу, 2 червня, обрав новим президентом країни Іцхака Герцога.

Як повідомляє Newsru.co.il, під час таємного голосування його підтримали 87 зі 120 депутатів Кнесету.

За суперницю Герцога Мір'ям Перец проголосували тільки 27 депутатів. Решта утримались.

60-річний Іцхак Герцог, який став 11-м президентом Ізраїлю, є сином шостого президента Хаїма Герцога та внуком колишнього головного равина Ізраїлю Іцхака Герцога.

У 2003-2018 роках він був депутатом Кнессету, в тому числі п'ять років очолював опозицію.

У 2018 році його обрали головою Єврейського агентства "Сохнут", після чого він залишив парламент.

Нагадаємо, що Ізраїль є парламентською державою, і президент виконує в основному представницькі та церемоніальні функції. Реальні владні повноваження знаходяться в руках глави уряду.

Президента обирають у парламент на один семирічний термін.

З 2014 року цю посаду займає Реувен Рівлін, його повноваження спливають у липні.