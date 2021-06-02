1 червня в американському стрімінговом сервісі Netflix вийшли російські фільми "Брат" та "Брат-2" режисера Олексія Балабанова.

В англомовній версії "Брата-2" слово "бандерівець" переклали як "український нацистський колабораціоніст" ("ukrainian Nazi collaborator").

За сюжетом після прильоту до США герой актора Віктора Сухорукова в аеропорту зустрічає представників "української мафії". Між ними відбувається короткий діалог:

Чуєш, земляк, а де тут росіяни живуть

Москаль менi не земляк.

Бандерівець?

Переклад Netflix на англійську мову спочатку виглядав так:

Listen, fellow countryman, where do the Russians live? (Слухай, земляк, де росіяни живуть?)

Muskovites are not my countryman (Московіти мені не земляки)

Ukrainian Nazi collaborator? (Український нацистський колабораціоніст?).

Після реакції у соцмережах та скандалу Netflix виправив переклад. Про це повідомила повідомила народний депутат з фракції "Голос" Олександра Устинова.

"Вчора понеслася зрада про те, що Netflix перевів "бандерівець" в фільмі "Брат", як "Ukrainian Nazi collaborator". Народні депутати вже почали писати колективні запити на компанію, а я просто написала "бандерівцям" - українцям з Кремнієвої Долини. Наша діаспора там неймовірна! Вже за кілька годин текст у всіх місцях був виправлений... Тепер там не "nazi", а "banderite"", - прокоментувала депутат.

Для перегляду в Україні ці стрічки на Netflix недоступні, їх ще кілька років тому для трансляції заборонило Держкіно.

Нагадаємо, Держкіно з 2015 року заборонило показувати в Україні фільм "Брат-2" як такий, що принижує українців.