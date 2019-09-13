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​Харари пришлось оправдываться в Киеве за русский перевод "21 урок для 21 века"

Израильский автор пояснил, почему в его книге заменили главу о Путине.

​Харари пришлось оправдываться в Киеве за русский перевод "21 урок для 21 века"
Фото: yes-ukraine.org

Израильский историк Ювал Харари объяснил, почему согласился внести изменения в русский перевод своей книги "21 урок для 21 века", где Путина заменили на Трампа, а оккупацию Крыма на присоединение.

По его словам, он был вынужден сделать некоторые поправки, потому что в другом случае книга бы в России не вышла вообще.

"Некоторые изменения в российском издании были сделаны без моего уведомления и разрешения. Например, захват Крыма стал каким-то присоединением. Но некоторые поправки я согласовал. Причина в том, что, как вы знаете, Россия - не демократия, и в моей книге много критики российского режима. Мне сказали, что книгу могут не опубликовать", - сказал он на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

Харари отметил, что перед ним стояла дилемма: либо кое-что изменить в книге, чтобы ее смогли прочитать в России, либо не публиковать русскую версию вообще.

"Я уважаю людей, которые говорят, что в этом случае лучше отказаться от издания. Но я полагаю, что это неправильная точка зрения, потому что вообще-то именно этого и хочет российский режим, - чтобы такие книги не публиковались", - сказал он.

По словам Харари, его произведение не о России, Украине и Крыме, а о глобальных вещах, таких как изменение климата, искусственный интеллект и пр. "Очень важно вовлечь россиян в эту глобальную дискуссию. Если исключить население недемократических стран, она не будет глобальной. Поэтому я пошел на некоторые компромиссы... Одну точку зрения можно объяснить на разных примерах", - сказал Харари.

Он подчеркнул, что изменения в российской версии составили менее 1% от всего текста. В нем не появилось лжи, прославления России или изменения основной идеи.

Книга "21 урок для XXI века" посвящена проблемам, с которыми сталкивается современное общество. Книга вышла в США, Канаде и целом ряде европейских стран в сентябре-октябре 2018 года и стала заметным событием в мировой литературе.

Через несколько недель после выхода книги в России читатели заметили расхождения между англоязычной (и украинской) и русской версиями книги.

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