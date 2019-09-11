Трамп отправил Джона Болтона в отставку (обновлено)
Трамп отправил Джона Болтона в отставку (обновлено)
Зеленский в Офисе президента обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса
Зеленский в Офисе президента обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса
Импичмент с поклоном. ВР усложнила процедуру отстранения президента
Импичмент с поклоном. ВР усложнила процедуру отстранения президента
Натан Щаранский: «В Украине все сводится к тому, оправдал ли президент ожидания или нет»
Натан Щаранский: «В Украине все сводится к тому, оправдал ли президент ожидания или нет»
Колобов в конце августа прилетал в Украину
Колобов в конце августа прилетал в Украину
Рада со скандалом приняла закон об импичменте (обновлено)
Рада со скандалом приняла закон об импичменте (обновлено)
Лицемерие
Лицемерие
Голова Верховного Суду: "Навантаження на суддів – непомірне. Ми отримуємо в середньому 360 справ щодня"
Голова Верховного Суду: "Навантаження на суддів – непомірне. Ми отримуємо в середньому 360 справ щодня"
В Раде поймали первого "кнопкодава"
В Раде поймали первого "кнопкодава"
ГлавнаяКультура

В Харькове стартовал "Довженкофест" ко дню рождения режиссера и писателя Довженко

В центре города проходит интерактивная выставка, в конце недели будут показы фильмов.

В Харькове стартовал "Довженкофест" ко дню рождения режиссера и писателя Довженко
Фото: kino-teatr.ua

В Харькове открылся фестиваль "Довженкофест" по случаю 125-летия со дня рождения украинского кинорежиссера и писателя Александра Довженко. Об этом пишет "Укринформ".

Интерактивная выставка включает экспозицию репродукций рисунков, архивные фотографии со съемочных площадок, кинокадры, записи голоса автора известных в мире фильмов "Звенигора", "Арсенал", "Земля" и многие другие материалы. Она разместилась в здании Харьковского областного методического центра культуры и искусства, на улице Пушкинской в центре города.

"Выбор места для начала" Довженкофесту "неслучаен. Именно в этом доме в 20-е годы располагалась коммуна-общежитие писателей, где, наряду с другими, жили Николай Бажан, Юрий Яновский, Михаил Семенко, Степан Мельник и бывало много посетителей, среди которых - Остап Вишня, Владимир Маяковский, Анатоль Петрицкий ", - рассказывает директор методического центра Людмила Омельченко.

В рамках "Довженкофеста" 13 сентября на лестнице перед центральным входом в методический центр пройдет акция "Харьков читает Довженко" с привлечением писателей, поэтов и студенческой молодежи.

17 сентября в центре состоятся интерактивные мероприятия "Редакция газеты" и "Киностудия", а также показ фильма "Земля" и презентация книг известного харьковского киноведа Владимира Миславского, исследователя творчества Довженко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также