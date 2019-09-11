В Харькове стартовал "Довженкофест" ко дню рождения режиссера и писателя Довженко

В центре города проходит интерактивная выставка, в конце недели будут показы фильмов.

В Харькове открылся фестиваль "Довженкофест" по случаю 125-летия со дня рождения украинского кинорежиссера и писателя Александра Довженко. Об этом пишет "Укринформ".

Интерактивная выставка включает экспозицию репродукций рисунков, архивные фотографии со съемочных площадок, кинокадры, записи голоса автора известных в мире фильмов "Звенигора", "Арсенал", "Земля" и многие другие материалы. Она разместилась в здании Харьковского областного методического центра культуры и искусства, на улице Пушкинской в центре города.

"Выбор места для начала" Довженкофесту "неслучаен. Именно в этом доме в 20-е годы располагалась коммуна-общежитие писателей, где, наряду с другими, жили Николай Бажан, Юрий Яновский, Михаил Семенко, Степан Мельник и бывало много посетителей, среди которых - Остап Вишня, Владимир Маяковский, Анатоль Петрицкий ", - рассказывает директор методического центра Людмила Омельченко.

В рамках "Довженкофеста" 13 сентября на лестнице перед центральным входом в методический центр пройдет акция "Харьков читает Довженко" с привлечением писателей, поэтов и студенческой молодежи.

17 сентября в центре состоятся интерактивные мероприятия "Редакция газеты" и "Киностудия", а также показ фильма "Земля" и презентация книг известного харьковского киноведа Владимира Миславского, исследователя творчества Довженко.