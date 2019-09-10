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США вернули Украине похищенную картину с Иваном Грозным

Картину похитили во время Второй мировой войны из Днепровского художественного музея.

США вернули Украине похищенную картину с Иваном Грозным
Картина Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной"

США вернули Украине картину художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной», которая во время Второй мировой войны была похищена из Днепропетровского художественного музея. Об этом на фейсбуке сообщает посольство Украина в США .

«Сейчас это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США по возвращению памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу», - отмечается на странице посольства.

В официальной церемонии передачи картины участвовали посол Украины в США Валерий Чалый, руководитель офиса ФБР Вашингтона Тим Данхэм, прокурор США в округе Колумбия Джесси Лью, заместитель помощника Государственного секретаря США Джордж Кент, а также дочь бывших владельцев картины Дженни Тингл.

Фото: Embassy of Ukraine in the USA

Валерий Чалый отметил, что возвращение картины в Украину - результат многолетней совместной работы и красноречивый жест не только стратегического партнерства между Украиной и США, но и дружбы. Посол также выразил надежду, что этот факт возвращения культурных ценностей принесет еще много проектов в будущем.

Фото: Embassy of Ukraine in the USA

Напомним, в 1962 году картина оказалась у американской пары, которая приобрела дом в городе Риджфилд в штате Коннектикут. Бывший владелец дома эмигрировал в США из Швейцарии в 1946 году. Новые владельцы обнаружили документы, согласно которым продавец во время войны служил в швейцарской армии.

Фото: Embassy of Ukraine in the USA

В 1986 году эмигрант из Швейцарии умер, а через год дом был вновь продан, очередной владелец выставил картину Панина на аукцион. На объявление обратили внимание в Днепропетровском художественном музее и потребовали вернуть работу.

Это не первый случай возвращения культурного наследия Украине. Так, в апреле 2019 года Германия передала Украине историческийдокумент - грамоту Петра I, которая была также утеряна во время Второй мировойвойны. Это рукописный пергамент, размером 80 на 58 см в серебряно-позолоченнойоправе. По возвращению документ доставили в Национальный заповедник «София Киевская».

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