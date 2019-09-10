Умер легендарный фотограф-документалист Роберт Франк

Он ушел из жизни 9 сентября на своем 95-м году.

В канадском городе Инвернесс на 95-м году умер легендарный американо-швейцарский фотограф-документалист Роберт Франк. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на галериста Питера Макгилла, чья галерея выставлял работы Франка с 1983 года.

Сообщается, что фотограф ушел из жизни 9 сентября, о причинах смерти пока не сообщается.

Роберт Франк — один из самых влиятельных фотографов XX века, кинорежиссёр и оператор, мастер документальной фотографии.Он родился Швейцарии и в 23 года переехал в Нью-Йорк. Наиболее известная его робота – книга «Американцы» с черно-белыми снимками, сделанными в середине 1950-х годов. Книга считается классическим образцом документальной фотографии. Ее появление, фактически привело к изменению статуса документальной фотографии и поспособствовало её признанию как художественного феномена.

Предисловие к изданию написал Джек Керуак, с которым фотограф познакомился во время своего большого путешествия по Америке.

В книгу вошли снимки одиноких людей, похорон, подростков и поклонников субкультур. Издание отмечает, что его фотографии были кинематографичными и зернистыми, что было характерно для телевизионных передач того периода.

Также Франк снимал для журналов Harper"s Bazaar, Life, Vogue и был режиссером фильмов «Мне и моему брату», «Сахарная гора» и т.д.