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В России кандидат в депутаты скончался после обхода избирательных участков

Мужчина баллотировался от Коммунистической партии РФ.

В России кандидат в депутаты скончался после обхода избирательных участков
Выборы в Севастополе, 2014
Фото: EPA/UPG

В России кандидат в депутаты Волгоградской областной думы от Коммунистической партии 49-летний Вадим Чистяков скончался после посещения избирательных участков. Инцидент произошел в воскресенье, пишет "Интерфакс" со ссылкой на секретаря региональной избирательной комиссии.

"В Краснооктябрьском районе Волгограда один из кандидатов в депутаты Волгоградской областной думы, выдвинутый избирательным объединением, скончался после планового обхода избирательных участков", - рассказал секретарь избиркома. 

Агентство пишет, что Чистяков умер в магазине по пути домой после того, как вышел из избирательного участка.

По информации регионального комитета здравоохранения, сообщение о том, что человеку стало плохо в магазине по улице Менделеева, 15, поступило в 9:56. Как отметили в ведомстве, скорая помощь прибыла по адресу в 10:04. Реанимационные мероприятия результата не дали, смерть наступила в присутствии врачей.

Напомним, в России сегодня проходит единый день голосования - выборные кампании различного уровня, в том числе в оккупированном Крыму. Прокуратура Крыма призвала не участвовать в незаконных "выборах" на полуострове. В украинском МИДе заявили, что проведение "выборов" в Крыму свидетельствует о необходимости усилить давления на РФ.

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