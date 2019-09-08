Евросоюз не согласится на отсрочку Brexit, - глава МИД Франции

"Мы не собираемся делать это каждые три месяца".

Европейский Союз не согласится на отсрочку даты выхода Великобритании. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Reuters.

"Это [нынешнее состояние переговоров] очень волнует. Британцы должны сказать нам, что они хотят ", - заявил французский министр.

На вопрос, возможна ли очередная отсрочка даты Brexit, Ле Дриан ответил, что не в нынешних условиях.

"Мы не собираемся делать это каждые три месяца", - сказал глава французского МИД.

Напомним, ранее палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство отсрочить "Брексит". Теперь парламент намерен заставить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона просить Евросоюз о переносе выхода c 31 октября на более поздний срок. Законопроект должен получить одобрение королевы Елизаветы II.

Премьер-министр страны неоднократно заявлял, что готов совершить "Брексит" и без сделки, чтобы преодолеть сопротивление парламента он рекомендовал королеве приостановить работу парламента, Высокий суд Лондона признал это решение законным.