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Палата лордов Великобритании поддержала отсрочку "Брексита"

Законопроект должна одобрить королева Елизавета II.

Палата лордов Великобритании поддержала отсрочку "Брексита"
Фото: EPA/UPG

Палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство отсрочить "Брексит". Об этом сообщает ВВС.

Теперь парламент намерен заставить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона просить Евросоюзз о переносе выхода c 31 октября на более поздний срок. Законопроект должен получить одобрение королевы Елизаветы II.

В сегодняшнем заявлении лидеры оппозиционной партии согласились не поддерживать требование Джонсона о досрочных выборах. Джонсон в ответ заявил, что политические партии совершают "необычайную политическую ошибку".

Напомним, британский парламент выступает против нынешнего варианта соглашения с Брюсселем о выходе страны из ЕС: против предложенной сделки, а также и против выхода из ЕС без сделки ранее проголосовала палата Общин.

Премьер-министр страны неоднократно заявлял, что готов совершить "Брексит" и без сделки, чтобы преодолеть сопротивление парламента он рекомендовал королеве приостановить работу парламента, Высокий суд Лондона признал это решение законным.

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