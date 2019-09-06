Полиция Гонконга применила против демонстрантов резиновые пули

Полиция Гонконга применила оружие в попытке разогнать антиправительственных демонстрантов. Об этом сообщает Sky News.

Фото: news.sky.com

Полицейские стреляли из пистолетов с резиновыми пулями. Сотни демонстрантов, собравшихся возле станции "Принца Эдуарда" в Монг Коке, укрылись за зонтами и баррикадами.

Сообщается, что полиция также применила слезоточивый газ.

По сообщению газеты South China Morning Post, станция метро была закрыта в час пик, здесь собрались толпы людей, чтобы призвать к выпуску видеоматериалов CCTV о жестоком столкновении между полицией и протестующими на станции на прошлой неделе. Сотни людей блокировали движение в этом районе, а также атаковали близлежащий полицейский участок.

Фото: news.sky.com

Антиправительственные акции к Гонконге продолжаются с июня и становятся все более жестокими. Среди требований протестующих - окончательная отмена планов по изменению законодательства об экстрадиции и проведение независимого расследования применения полицией силы против демонстрантов во время предыдущих собраний.

25 августа полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, чтобы освободить дорогу от демонстрантов, которые построили на ней баррикады.

4 сентября лидер Гонконга Кэрри Лам отменила поправку законопроекта об экстрадиции, повлекшую массовые протесты. Кэрри Лам объявила об отзыве законопроекта публично. Протестующие восприняли эту информацию весьма скептически.