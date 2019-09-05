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В Сирии погибли трое российских военных

Минобороны РФ это отрицает.

В Сирии погибли трое российских военных
Фото: EPA/UPG

В Сирии погибли трое офицеров Вооруженных сил России, еще двое военнослужащих получили тяжелые ранения.

Инцидент произошел в среду, 4 сентября, в районе населенного пункта Джурин, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник в военно-дипломатических кругах.

По предварительным данным, группа из восьми человек, не пересекая линию конфликта, двигалась в опорный пункт. Примерно за 30 м до наблюдательного поста произошло два взрыва мин ОЗМ-72, осколки которых убили трех офицеров, а еще двух сильно ранили.

Об инциденте с российскими спецназовцами первым сообщило арабское издание Al-Masdar. По его данным, операцию в провинции Идлиб осуществили сирийские боевики из организации "Национальный фронт освобождения".

Министерство обороны России информацию о гибели военнослужащих опровергло.

Речь может идти о двух разных инцидентах.

Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года. По официальным данным, потери российской стороны составили 112 человек.

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