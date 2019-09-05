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Северная Корея потребовала от ООН сократить штат сотрудников в стране

Требование вызвано "политизацией деятельности" представителей международной организации.

Северная Корея потребовала от ООН сократить штат сотрудников в стране
Фото: globallookpress.com

Северная Корея потребовала от Организации Объединенных Наций сократить число международных сотрудников, которые находятся в стране. В КНДР считают, что программы ООН потерпели неудачу "из-за политизации помощи США со стороны враждебных сил", пишет агентство Reuters.

По оценкам ООН, 10,3 миллиона человек - почти половина населения страны - нуждаются, а около 41% северокорейцев недоедают, в то время как в феврале Пхеньян заявил, что в этом году столкнулся с нехваткой продовольствия и должен был вдвое сократить рационы, обвиняя засуху, наводнения и санкции.

В письме к ООН от 21 августа сказано, что количество международного персонала нужно сократить до конца этого года. Сотрудников Программы развития США нужно сократить до одного или двух из шести, сотрудников Всемирной организации здравоохранения - до четверых из шести, а фонд ЮНИСЕФ должен отозвать одного или двух сотрудников из действующих 13.

Организация Объединенных Наций еще не предоставила официального ответа на это заявление. В то же время агентство на условиях анонимности цитирует дипломата США, который "глубоко удивлен таким поворотом событий".

Напомним, в 2019 году лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент США впервые встретились на территории КНДР в июне этого года. Встреча не привела к подписанию каких бы то ни было документов: главы государств не смогли договориться.

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