Ким Чен Ын, в свою очередь, тоже пересек линию, отделяющую КНДР от Южной Кореи.

Фото: скриншот с видео

Обновление 10.30. Президент США Дональд Трамп прошел на территорию КНДР по приглашению лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщают американские и азиатские телеканалы, транслирующие это событие в прямом эфире, передает Интерфакс.

Таким образом Трамп стал первым в истории действующим главой американского государства, попавшим на территорию Северной Кореи.

Во время встречи в демилитаризованной зоне, отделяющей Южную Корею от КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи. Трамп согласился сделать это и назвал предложение "большой честью".

Ким Чен Ын, в свою очередь, тоже пересек линию, отделяющую КНДР от Южной Кореи, попав на южнокорейскую территорию. Там оба лидера продолжили общение.

Лидер КНДР выразил надежду на то, что с помощью Дональда Трампа удастся добиться неожиданных для всех положительных результатов.

"У нас с президентом США отличные отношения. Не будь их, я не думаю, что мы смогли бы всего за сутки договориться об этой встрече. Я хотел бы использовать эти крепкие отношения, чтобы создать еще больше хороших и неожиданных для всех хороших новостей", - сказал он перед прессой в демилитаризованной зоне.

Фото: EPA\UPG

Фото: EPA\UPG

Фото: EPA\UPG

Фото: EPA\UPG

10.20. Президент США Дональд Трамп объявил, что сегодня встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом агентство Associated Press сообщило в воскресенье.

Встреча произойдет в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореями.

"Мы просто быстро пожмем друг другу руки и скажем "привет", поскольку мы не видели друг друга с Вьетнама", - пояснил Трамп, имея в виду февральский саммит во Вьетнаме, который окончился провалом.

"Это всего лишь шаг, но, вероятно, шаг в правильном направлении", - отметил президент США.

Ким Чен Ын принял нетрадиционное приглашение Трампа, опубликованное в Твиттере днем ранее. О повестке встречи пока не сообщается.

The New York Times пишет, что неясно, как будет организовано рукопожатие между двумя лидерами.

"Трамп перед отъездом из Осаки заявлял, что он готов пересечь границу в Северную Корею, если это будет необходимо, что сделает его первым действующим американским президентом, посетившим КНДР, с которой технически Соединенные Штаты все еще находятся в состоянии войны", - отмечает NYT.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил, что также прибудет в демилитаризованную зону. Он отметил, что встреча Трампа с Кимом способна привести к более формальным переговорам позднее.

"Я думаю, что время проведения третьего саммита между США и КНДР будет зависеть от тех перемен, которые вызовут сегодняшняя встреча и диалог", - сказал Мун.

"Постоянный диалог имеет большую практическую важность и является единственным путем установления мира на Корейском полуострове", - добавил южнокорейский лидер.

Сейчас Трамп уже вылетел на вертолете из Сеула в демилитаризованную зону - в деревню Пханмунджом, которая считается территорией обоих государств.

Напомним, Трамп и Ким лично переговорят друг с другом уже в третий раз.

Впервые лидеры США и КНДР встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое, но эти переговоры были прерваны, так как стороны не сумели достичь согласия в вопросе о ядерном разоружении Северной Кореи.

В апреле лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность провести третий саммит с Трампом, но с определенными условиями.