США могут экстрадировать в Молдову олигарха Плахотнюка

По неподтвержденным данным, он находится либо в Лондоне, либо в США.

Чрезвычайный и полномочный посол США в Молдове Дерек Хоган считает возможной экстрадицию молдавского олигарха, экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, если американское правительство получит соответствующий запрос от молдавских властей. Об этом дипломат заявил в интервью молдавским СМИ, передает Укринформ.

"Это возможно. Если правительство США получит запрос от местных властей, то он будет проанализирован и будет вынесено решение. В таком случае он может быть экстрадирован. Мы ни о чем с ними не договаривались, не было никаких обещаний, что если он уйдет, мы ему окажем помощь в укрывательстве", - сказал Хоган.

Вместе с тем, дипломат заявил, что о месте нахождения Плахотнюка ему ничего неизвестно.

"Я знаю, что у него есть деловые интересы во всем мире, возможно, в том числе и в США, но где он находится сейчас, не знаю", - подытожил Хоган.

Как сообщалось, после завершения политического кризиса в Молдове и начала передачи власти от Демократической партии к новой парламентской коалиции, экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк тайно покинул страну, объяснив это беспокойством за свою семью.

По неподтвержденным данным, он может находиться либо в Лондоне, либо в США. Ранее министр МВД Молдовы Андрей Нэстасе потребовал лишить Плахотнюка депутатской неприкосновенности и привлечь к уголовной ответственности за попытку узурпации государственной власти.

Высший совет безопасности Молдовы поручил правоохранителям начать расследование преступлений, допущенных при правлении Демпартии, среди которых крупномасштабные схемы контрабанды различных товаров в ЕС, Китай и другие страны, деятельность предприятий-монополистов, реэкспорт определенных категорий товаров под видом молдавской продукции, другие нарушения.

Ранее сообщалось, что Россия обвинила молдавского олигарха Плахотнюка в руководстве наркосиндикатом. Он проходит по уголовному делу о транснациональном преступном сообществе, которое организовало канал поставок гашиша из Северной Африки транзитом через Евросоюз в страны СНГ. Плахотнюку в РФ грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, Плахотнюк выехал из страны сразу после объявления об отставке прежнего правительства, однако заявил, что не планирует уходить из политики.