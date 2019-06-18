МВД Молдовы требует снять неприкосновенность с олигарха Плахотнюка

Министерство внутренних дел Молдовы требует снять неприкосновенность с олигарха Владимира Плахотнюка, который покинул страну после отставки правительста Павла Филипа. Об этом сообщает местное издание Unimedia.

Глава МВД Молдовы Андрей Настасе осудил действия Генеральной прокуратуры и призвал временно отстранить судей Конституционного суда, а также отозвать парламентскую неприкосновенность Плахотнюка.

По словам Настасе, акты Конституционного суда привели к установлению дуализма власти и кризису, который затронул все общество из-за "неоднозначного и оскорбительного толкования конституционных норм".

Генеральная прокуратура пока не отреагировала на заявление Настасе.

Напомним, 14 июня после отставки правительства Павла Филипа в аэропорту Кишинева были замечены пять самолетов для представителей Демократической партии Молдовы. Два из них прилетели из Турции, еще один - из Киева. На одном из них покинул страну и Владимир Плахотнюк. Куда именно направился олигарх, не уточняется.