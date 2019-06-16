Евросоюз приветствовал мирную передачу власти в Молдове

Стороны подтвердили курс в сторону соглашения об ассоциации Молдовы и ЕС.

В Евросоюзе приветствовали мирную передачу власти в Молдове и пообещали новому правительству поддержку. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии по итогам разговора еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства Йоханнеса Хана с премьером Молдовы Майей Санду, пишет Европравда.

"Комиссар приветствует мирную передачу власти и те шаги премьер-министра Санду, которые она уже сделала для начала осуществления программы реформ правительства. Он также высоко оценил намерение премьер-министра продвигать самые срочные реформы, в том числе те, которые ранее обсуждались с ЕС", - говорится в сообщении.

Комиссар Хан также подчеркнул готовность Европейского Союза работать с новым молдавским правительством.

"Власти Молдовы сразу получит помощь и поддержку ЕС, как только начнут работу на благо граждан, способствовать верховенству закона и обеспечивать плюрализм мнений в СМИ",- говорится в сообщении Еврокомиссии.

И Хан, и Санду также подтвердили взаимную приверженность укреплению и последовательному осуществлению соглашения об ассоциации Молдовы и ЕС.

Напомним, правительство Молдавии, созданное Демократической партией 20 января 2016 года, ушло в отставку 14 июня. Тем самым, вопрос о двоевластии в Молдавии был решен в пользу нового правительства, созданного в субботу, 8 июня, Партией социалистов и правым блоком ACUM.