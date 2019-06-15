Власти Гонконга приостановили рассмотрение законопроекта об экстрадиции

В протестных акциях на прошлой недели приняли участие около миллиона человек.

На фоне массовых акций протеста глава правительства Гонконга Кэрри Лам объявила о приостановке рассмотрения законопроекта, позволяющего экстрадировать предполагаемых правонарушителей и преступников в КНР. Об этом пишет Немецкая волна.

Законодательное собрание прекратит всю работу над этим документом, дальнейшие шаги будут предприняты после консультации с различными партиями, сказала Лам в субботу, 15 июня.

В минувшее воскресенье, 9 июня, около одного миллиона человек вышли на демонстрацию в Гонконге, протестуя против законопроекта об экстрадиции в КНР. Столь массовых акций в Гонконге не было со времени его возвращения из-под власти Великобритании под юрисдикцию КНР в 1997 году.

Демонстрация переросла в потасовки с полицией, которая применила против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.

Законопроект об экстрадиции в КНР, распространяющийся на всех жителей Гонконга, а также на иностранцев и граждан КНР, проживающих в этом городе или туристов, вызвал широкую критику и опасения в том, что он поставит под угрозу правовую систему, на которой зиждется международный финансовый статус Гонконга. Оппозиция опасается, что под угрозой экстрадиции в Китай окажутся диссиденты.