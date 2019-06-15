Шредер заявил, что Россия аннексировала Крым законно

Немецкий экс-канцлер Герхард Шредер назвал аннексию и оккупацию Крыма "законными" и призвал отменить санкции, введенные против РФ за агрессию в Украине. Об этом пишет таблоид Bild.

Шредер озвучил свое мнение в среду вечером в Бранденбурге, выступая перед бизнесменами в рамках предвыборных мероприятий Социал-демократической партии, членом которой он является.

"Крым — это старая российская территория. В советские времена не имело значения, куда Крым был приписан территориально. Но теперь это уже не так", - заявил Шредер.

По его мнению, под присоединение Крыма к России можно подвести юридическое обоснование, но речь идет не об отделении, а об "одобрении населением", поэтому, как считает политик, аннексия Крыма Россией не может считаться "агрессивным актом".

Газета удивляется такой постановке вопроса, замечая: "этот человек все еще говорит за Германию или уже за Москву?".

“Насильственную аннексию Крыма Россией этот политик-бизнесмен защищал совершенно в духе президента РФ Владимира Путина”, - говорится в статье.

Издание отмечает, что Шредер, близкий друг Путина, годами служивший российским государственным компаниям (Газпром, "Северный поток", Роснефть), использовал предвыборную кампанию СДПГ для рекламы позиций Кремля.

Кроме того, Шредер настаивал в своем выступлении, что санкции против России из-за войны в Украине должны быть отменены, а также заявлял, что это Украина должна выполнить Минские соглашения. Кроме того, косвенно Шредер требовал признания новых границ после военного вторжения в Крым, пишет таблоид.

Немецкий телеканал n-tv отмечает, что заявления Шредера могли найти отклик в Бранденбурге, поскольку в восточных немецких землях больше симпатизируют России, чем в западных. Многие восточнонемецкие социал-демократы, включая бывшего премьер-министра земли Бранденбург Матиаса Платцека, выступают за сближение с Россией, сообщает телеканал.

Отметим, Шредер считается важнейшим лоббистом Путина во всем мире. После того, как в 2005 году Шрёдер оставил пост канцлера ФРГ, он стал председателем наблюдательного совета проекта "Северный поток". Позднее политик возглавил и совет компании "Северный поток-2", а также совет директоров "Роснефти".

В марте 2018 года глава МИД Павел Климкин предложил ЕС ввести санкции против него. В правительстве Германии тогда заявили, что "не видят оснований" для введения штрафных мер против экс-канцлера.