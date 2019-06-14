​Слушания по экстрадиции Ассанжа в США пройдут в 2020 году

Слушания по вопросу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США состоятся в 2020 году. Об этом в пятницу заявил судья на заседании в Вестминстерском магистратском суде Лондона, пишет BBC.

Накануне прошение об экстрадиции Ассанжа одобрил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид, и теперь этот вопрос рассматривается в судебном порядке. Дальнейшие слушания назначены на февраль следующего года.

Перерывы между заседаниями будут значительными - об этом договорились обе стороны процесса. Защита Ассанжа поясняет, что в тюрьме Белмарш, где отбывает наказание основатель WikiLeaks, нет компьютера, материалы дела Ассанж может начать изучать только после того, как они придут к нему по почте, а это занимает время

Сам Ассанж на заседании суда в пятницу присутствовал по видеосвязи из тюрьмы.

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Джулиана Ассанжа по 17 пунктам. В их числе - публикация секретных документов, которая, по мнению основателя WikiLeaks, защищена поправкой к Конституции США, гарантирующей свободу слова.

В США Ассанжу грозит тюремный срок в 180 лет.