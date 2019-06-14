Судебная экспертиза установила, что композитор Ивасюк не мог сам совершить самоубийство
Судебная экспертиза установила, что композитор Ивасюк не мог сам совершить самоубийство
Число ДТП в Украине сократилось на четверть
Число ДТП в Украине сократилось на четверть
"Европейская солидарность" опубликовала топ-50 кандидатов в депутаты
"Европейская солидарность" опубликовала топ-50 кандидатов в депутаты
Баканов подтвердил российское гражданство жены
Баканов подтвердил российское гражданство жены
Учителі скрізь і завжди є учителями, але бувають нюанси
Учителі скрізь і завжди є учителями, але бувають нюанси
Зеленский пользуется инструментами старой власти, - Лановой
Зеленский пользуется инструментами старой власти, - Лановой
Из топ-100 списка "Слуги народа" исключили уже семерых человек
Из топ-100 списка "Слуги народа" исключили уже семерых человек
Украинские военные вплотную приблизились к Донецку, - штаб ООС
Украинские военные вплотную приблизились к Донецку, - штаб ООС
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
ГлавнаяМир

США продлили санкции против Лукашенко и ряда белорусских чиновников

Американские санкции против Беларуси были введены в 2006.

США продлили санкции против Лукашенко и ряда белорусских чиновников
Фото: investigator.org.ua

Президент США Дональд Трамп продлил еще на один на год действие санкций в отношении ряда белорусских чиновников, сообщила пресс-служба Белого дома.

Соответствующий документ, адресованный Конгрессу США, размещен на официальном сайте Белого дома, передает Интерфакс-Украина.

В документе указано, что "действия и политика определенных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают создавать необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".

"По этой причине ограничительные меры, объявленные 16 июня 2006 года, должны продолжать действовать после 16 июня 2019 года", - говорится в документе.

Американские санкции против Беларуси были введены президентом Джорджем Бушем.

В послании, направленном Конгрессу США 16 июня 2006 года, Буш распорядился заморозить финансовые счета президента Беларуси Александра Лукашенко и девяти других высокопоставленных белорусских чиновников, а также запретил американским гражданам совершать с ними какие-либо сделки. Поводом для введения санкций стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократичными.

Позднее, в 2007-2008 годах, Вашингтон ввел ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим". В октябре 2015 года Минфин США приостановил санкции в отношении концерна "Белнефтехим" и восьми связанных с ним предприятий нефтехимической отрасли.

В апреле текущего года США продлили до 30 октября приостановку санкций в отношении ряда белорусских предприятий - "Белнефтехима" и его филиала в США (Belneftekhim USA), "Белшины", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", ОАО "Нафтан", "Полоцк Стекловолокно".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также