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Польский суд приговорил к 10 месяцам тюрьмы чиновника, организовавшего полет Качиньского в Смоленск

Томаш Арабский будет обжаловать приговор.

Польский суд приговорил к 10 месяцам тюрьмы чиновника, организовавшего полет Качиньского в Смоленск
Фото: EPA/UPG

Суд в Варшаве признал экс-главу канцелярии премьера Польши Томаша Арабского виновным в халатности при организации полета правительственного самолета в Смоленск в 2010 году и приговорил к 10 месяцам заключения. Об этом сообщает RMF24.

"Суд признал Томаша Арабского виновным в том, что он в период с 16 марта 2010 по 10 апреля 2010 в Варшаве на должности главы канцелярии председателя Совета министров не выполнил обязанности координатора, ответственного за организацию полетов польских военных воздушных судов", - постановил суд.

Суд приговорил Арабского к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой приговора на 2 года. Перед судом предстали также несколько его подчиненных. Одного из них приговорили к 6 месяцам лишения свободы, троих - оправдали.

Истцами выступили 11 членов семей погибших. Приговор суда не является окончательным. Арабский уже заявил, что считает приговор абсурдным и будет его обжаловать.

Напомним, в результате авикатастрофы самолета Ту-154 в Смоленске погибли президент Польши Лех Качиньский, ряд высших должностных лиц страны, общественных деятелей и представителей духовенства - всего 96 человек. Расследование продолжается: установлено, что самолет упал в результате взрыва предмета, находящегося на борту. Это подтвердила британская экспертиза, проведенная в 2018-2019 годах.

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