Дуда и Трамп подписали декларацию о расширении американского военного контингента в Польше

В Польшу прибудут более 1 тыс. американских солдат.

Президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп в Вашингтоне подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обороны относительно присутствия вооруженных сил США на территории Польши.

Об этом сообщает RMF24.

Согласно декларации, США планируют в ближайшем будущем увеличить свое нынешнее военное присутствие в Польше более чем на 1 тыс. солдат.

"Польша и США убеждены, что присутствие военного персонала США в Польше укрепляет усилия НАТО по защите Польши, Соединенных Штатов и Альянса", - отмечается в заявлении.

Планируется создание Командования передовой дивизии США в Польше, а также создание и совместное использование вооруженными силами США и Польши Центра боевой подготовки в Дравско-Поморском и, в итоге - в нескольких других местах на Висле.

США намерены и впредь оказывать поддержку вооруженным силам Польши в создании Центра боевой подготовки путем обеспечения присутствия американских советников.

Фото: twitter.com/whitehouse

Также, согласно договору, в Польше планируется создать эскадрильи американских беспилотных летательных аппаратов MQ-9, предназначенных для разведывательных операций.

Ранее президент США Трамп заявлял, что окончательно вопрос об увеличении американского военного присутствия в Польше не решен, однако сам он обдумывает возможность переброски туда из Германии дополнительно 2 тыс. военнослужащих.

Напомним, Польша также планирует отказаться от постсоветских военных самолетов и купить военную технику новейшей, пятой генерации, в частности - американские самолеты F-35.