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Суд Пшемысля приговорил водителя украинского автобуса к 6,5 годам тюрьмы за аварию с тремя погибшими

В августе прошлого года автобус с туристами слетел с 30-метрового обрыва.

Суд Пшемысля приговорил водителя украинского автобуса к 6,5 годам тюрьмы за аварию с тремя погибшими
Фото: tvn24.pl

Окружной суд Пшемысля приговорил к 6,5 годам лишения свободы водителя украинского туристического автобуса, который в августе 2018 совершил ДТП с тремя погибшими. Приговор объявили в суде сегодня, 12 июня, сообщает радио RMF.

Во время последнего заседания водитель признал свою вину и попросил прощения у родственников погибших и пострадавших пассажиров.

Адвокаты водителя просили суд о мягком приговоре - 5,5 года заключения, а прокуратура требовала 6,5 года заключения и запрет управлять транспортными средствами в течение 15 лет на территории Польши. Вдова одного из погибших в ДТП требовала у суда лишения свободы на 10 лет. В суде она заявила, что водитель ехал слишком быстро, а руководительница группы, которая сидела рядом с ним, еще больше его подгоняла.

Суд приговорил водителя к 6,5 годам тюрьмы и запретил управлять транспортными средствами в течение 15 лет. Также Николай Л. должен заплатить по 10 тыс. злотых (около 70 тыс. гривен) родственникам каждого из погибших и оплатить услуги их адвокатов.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Львовской области Юлия Шевченко, украинские правоохранители не будут ходатайствовать перед польским судом о выдаче водителя для отбывания наказания в украинской тюрьме, поэтому он будет отбывать наказание в Польше.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Напомним, в ночь на 18 августа 2018 автобус туристической фирмы "Аккорд" попал в аварию, в результате которой 18 человек получили ранения, трое пассажиров погибли. Следствие установило, что автобус двигался в превышением скорости - до 70 км/час при разрешенных 30 км/час. На повороте дороги водитель не справился с управлением, автобус протаранил металлическое ограждение и скатился по обрыву.

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