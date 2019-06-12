Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Шевченко с одного удара отправила в глубокий нокаут соперницу на турнире UFC 238 в США
Шевченко с одного удара отправила в глубокий нокаут соперницу на турнире UFC 238 в США
Главой Службы внешней разведки стал нардеп от "Батькивщины" Бухарев
Главой Службы внешней разведки стал нардеп от "Батькивщины" Бухарев
Парубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалиции (обновлено)
Парубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалиции (обновлено)
Зеленский начал увольнять губернаторов (обновлено)
Зеленский начал увольнять губернаторов (обновлено)
Зеленский предложил на пост главы МИД Вадима Пристайко
Зеленский предложил на пост главы МИД Вадима Пристайко
​Зеленский выступил в КСУ в поддержку роспуска Рады и покинул зал
​Зеленский выступил в КСУ в поддержку роспуска Рады и покинул зал
Операція “захоплення”: як блогери з “Демсокири” взяли під контроль Раду громадського контролю НАБУ
Операція “захоплення”: як блогери з “Демсокири” взяли під контроль Раду громадського контролю НАБУ
ГлавнаяОбществоЖизнь

Полиция не нашла состава преступления в погроме поезда фанатами "Карпат"

Обстоятельств, которые свидетельствуют об уголовном происшествии не установлено.

Национальная полиция не нашла состава преступления в разгроме пассажирского поезда фанатами Карпат, когда они разгромили три вагона.

Об этом LB.ua стало известно из ответа ведомства "Укрзализныце".

Согласно ответу полиции, правоохранители 4 раза выезжали на вызов поездной бригады, но в при них никто не нарушал общественный порядок, поэтому полиция не приняла никаких мер.

Вместе с тем, на обращение "Укрзализныци" с информацией об ущербе, нанесенном вагонам на сумму 39 тыс. гривен, полиция ответила, что при осмотре правоохранителями "явных повреждений вагонов не было, что подтверждается видео с нагрудных камер". Так как полиция не выявила "обстоятельств уголовных нарушений", то и информация о погроме состава не была внесена в единый реестр происшествий.

Напомним, в апреле 2018 года около 250 ультрас футбольного клуба "Карпаты" разбили окна в трех вагонах поезда "Львов-Запорожье".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также