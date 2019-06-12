Шевченко с одного удара отправила в глубокий нокаут соперницу на турнире UFC 238 в США
Шевченко с одного удара отправила в глубокий нокаут соперницу на турнире UFC 238 в США
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Главой Службы внешней разведки стал нардеп от "Батькивщины" Бухарев
Главой Службы внешней разведки стал нардеп от "Батькивщины" Бухарев
Сборная Украины вышла в финал молодежного Чемпионата мира (обновлено)
Сборная Украины вышла в финал молодежного Чемпионата мира (обновлено)
Зеленский начал увольнять губернаторов (обновлено)
Зеленский начал увольнять губернаторов (обновлено)
​Зеленский выступил в КСУ в поддержку роспуска Рады и покинул зал
​Зеленский выступил в КСУ в поддержку роспуска Рады и покинул зал
Зеленский предложил на пост главы МИД Вадима Пристайко
Зеленский предложил на пост главы МИД Вадима Пристайко
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Парубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалиции (обновлено)
Парубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалиции (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

Суд Грузии продлил арест украинке, которая везла 10 детей в Абхазию

Следователи ждут ответов правоохранительных органов Украины, России и Америки.

Суд Грузии продлил арест украинке, которая везла 10 детей в Абхазию
Фото: president.gov.ua

Суд Грузии решил продлить арест многодетной украинке Юлии Сусляк еще на 35 дней по ходатайству Главной прокуратуры Грузии. Об этом сообщает ТСН.

Следователи заявили, что им нужно время на проверку информации, о том, могла ли украинка везти в Абхазию десятерых детей на продажу. Грузины ждут результатов расследований от правоохранителей Украины, России и Америки.

По данным телеканала, заседание в суде Тбилиси было закрытым, разрешение на съемку получил только местный общественный телеканал.

Сообщается, что за 35 дней ареста грузинские следователи хотят, чтобы Генпрокуратура Украины проверила обстоятельства рождения детей в Киеве. Из России следователи ждут ответа о похоронах сына Сусляков, а из Америки - информацию о рождении дочери.

Напомним, Юлию Сусляк задержали в Грузии в апреле по подозрению в торговле детьми: семеро детей, которым она является матерью, родились в течение одного года. Проверка установила, что детей родили суррогатные матери, однако грузинские власти не позволили женщине провезти детей на территорию оккупированной Россией Абхазии.

На прошлой неделе детей забрали из Грузии в Украину, их опекой займется бабушка. Юлия Сусляк остается в Грузии под стражей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также