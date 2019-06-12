Суд Грузии продлил арест украинке, которая везла 10 детей в Абхазию

Суд Грузии решил продлить арест многодетной украинке Юлии Сусляк еще на 35 дней по ходатайству Главной прокуратуры Грузии. Об этом сообщает ТСН.

Следователи заявили, что им нужно время на проверку информации, о том, могла ли украинка везти в Абхазию десятерых детей на продажу. Грузины ждут результатов расследований от правоохранителей Украины, России и Америки.

По данным телеканала, заседание в суде Тбилиси было закрытым, разрешение на съемку получил только местный общественный телеканал.

Сообщается, что за 35 дней ареста грузинские следователи хотят, чтобы Генпрокуратура Украины проверила обстоятельства рождения детей в Киеве. Из России следователи ждут ответа о похоронах сына Сусляков, а из Америки - информацию о рождении дочери.

Напомним, Юлию Сусляк задержали в Грузии в апреле по подозрению в торговле детьми: семеро детей, которым она является матерью, родились в течение одного года. Проверка установила, что детей родили суррогатные матери, однако грузинские власти не позволили женщине провезти детей на территорию оккупированной Россией Абхазии.

На прошлой неделе детей забрали из Грузии в Украину, их опекой займется бабушка. Юлия Сусляк остается в Грузии под стражей.