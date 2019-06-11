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За четыре года патрульные спасли две тысячи человек

Среди спасенных - люди, пытавшиеся покончить с собой, утопающие и те, кто попал в ДТП.

За время работы патрульной полиции ее сотрудники спасли почти две тысячи человек в разных экстремальных ситуациях.

Об этом говорится в сюжете программы "Полицейский репортаж" на телеканале "Эспрессо".

Среди спасенных были люди, пытавшиеся покончить с собой, утопающие и те, кто попал в ДТП.

"Мы не стремимся отработать четкий алгоритм действий в определенной ситуации. Наша главная задача, чтобы полицейские понимали ситуацию и сами принимали решение - быстрое, обдуманное и законное", - говорит начальник цикла общеправовых дисциплин Академии патрульной полиции Яна Потапова.

Как действовать в подобных ситуациях полицейских учат в Академии патрульной полиции. На протяжении шести месяцев кроме тактической подготовки и физических нагрузок, курсанты проходят соответстующее обучение на курсах "Стрессоустойчивость" и "Толерантность и дискриминация". Курсантов обучают быть стойкими к таким потрясениям. Будущих полицейских ставят в непредвиденные условия и разные ситуативные действия они отрабатывают до автоматизма.

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