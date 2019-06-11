На Донбассе получили ранения двое украинских военных

Сегодня в течение дня российские боевики на Донбассе совершили 5 обстрелов с применением запрещенных минометов калибра 82 мм, а также с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Широкино, Водяное, Пески, Южное.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.