Количество отравившихся на свадьбе во Львове увеличилось до 44 человек

На данный момент госпитализированы 39 человек, в том числе 5 детей.

Количество людей, которые отравились во Львове на свадьбе 8 июня, возросло до 44 человек. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации на фейсбуке.

"По состоянию на 22:00 10 июня в медучреждения области за медпомощью обратились 44 человека (5 детей)", - отмечается в сообщении.

По информации департамента, одну пациентку уже выписали согласно ее требованиям, еще 4 человека отказались от госпитализации.

На данный момент госпитализированы 39 человек, в том числе 5 детей. Отмечается что больные лежат во Львовской областной инфекционной больнице и в городской больнице Новояворовска.

Напомним, все госпитализированные люди являлись гостями на свадьбе во Львове 8 июня. 10 июня, во Львовскую областную инфекционную больницу были госпитализированы 18 человек с острой кишечной инфекцией.

Всего на свадьбе присутствовали около 100 человек. По указанному факту полиция открыла уголовное производство.