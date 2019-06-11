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Количество отравившихся на свадьбе во Львове увеличилось до 44 человек

На данный момент госпитализированы 39 человек, в том числе 5 детей.

Количество отравившихся на свадьбе во Львове увеличилось до 44 человек
Фото: Макс Требухов

Количество людей, которые отравились во Львове на свадьбе 8 июня, возросло до 44 человек. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации на фейсбуке.

 

"По состоянию на 22:00 10 июня в медучреждения области за медпомощью обратились 44 человека (5 детей)", - отмечается в сообщении.

 

По информации департамента, одну пациентку уже выписали согласно ее требованиям, еще 4 человека отказались от госпитализации. 

 

На данный момент госпитализированы 39 человек, в том числе 5 детей. Отмечается что больные лежат во Львовской областной инфекционной больнице и в городской больнице Новояворовска.

 

Напомним, все госпитализированные люди являлись гостями на свадьбе во Львове 8 июня. 10 июня, во Львовскую областную инфекционную больницу были госпитализированы 18 человек с острой кишечной инфекцией. 

 

Всего на свадьбе присутствовали около 100 человек. По указанному факту полиция открыла уголовное производство.

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