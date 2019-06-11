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Омелян отметил развитие украинской авиационной области, но признался, что "Укрзализныцю" нужно реформировать

Благодаря проведенной реформе в области авиаперевозок, они увеличились вдвое.

Омелян отметил развитие украинской авиационной области, но признался, что "Укрзализныцю" нужно реформировать
Фото: Дмитрій Єршов

Оценивая результаты работы своего ведомства и правительства в целом, министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркнул быстрый рост украинской авиационной области, но отметил, что "Укрзализныцю" нужно реформировать. Об этом он рассказал "Голосу Америки".

"Мы побили все европейские рекорды роста авиасообщения. Аэропорты растут с темпами 30-50% и выше. Благодаря той реформе, путем установления нормального прозрачного конкурентного рынка, которую мы провели, авиаперевозки удвоились", - отметил Владимир Омелян. 

По словам министра, следующей большой задачей в области инфраструктуры является реформирование "Укрзализныци".

 "Меня сильно беспокоит "Укрзализныця", поскольку ее потенциал перевозки грузов и пассажиров огромен. "Укрзализныця" долго была государством в государстве со своими правилами, с диким влиянием политических групп и олигархов. Я бы очень хотел, чтобы эта реформа удалась. Как каждый украинец заметил реформу авиации, когда за билеты платят почти в 10 раз меньше, так успешную реформу "Укрзализныци" заметит каждый украинец ", - подчеркнул министр инфраструктуры.

Напомним, в апреле Мининфраструктуры передумало запрещать эксплуатацию самолетов старше 20 лет. Вместе с тем, Госавиаслужба усилит контроль за техническим состоянием воздушных судов, используемых для перевозки пассажиров.

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