По факту пожара в Одесском областном медицинском центре психического здоровья открыты уголовные производства - по пунктам 1 и 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Согласно акту спасателей, предварительная причина возгорания - занесение огня извне.

Для расследования обстоятельств пожара создана следственно-оперативная группа. В рамках начатых уголовных производств в административном корпусе больницы и в кабинетах троих должностных лиц проходят обыски. Устанавливается наличие пожарно-технической документации, которая будет изъята для более тщательного изучения.

Следователи уже провели первичный осмотр места происшествия, опросили свидетелей из числа персонала. После ликвидации пожара следственно-оперативная группа полиции продолжит свою работу.

Фото: od.npu.gov.ua

Сейчас место происшествия охраняется полицейскими.

Фото: od.npu.gov.ua

Напомним, вечером 10 июня в Одессе произошел пожар в психиатрической больнице на улице Воробьева. В результате четыре человека погибли на месте, еще двое скончались в медицинских учреждениях. Личности погибших установлены, их тела направлены на экспертизу.

Еще шестеро пациентов больницы госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии.